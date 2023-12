Una tragica fatalità. E' quella che ha causato la morte a Fondi di un 73enne nel tardo pomeriggio di venerdì. Antonio Farina, pescatore nato e residente a Marcianise, è rimasto folgorato da una violentissima scarica elettrica mentre stava pescando lungo l'argine fondano del canale Torre Canneto, il corso d'acqua che segna il confine con il territorio di Terracina. Lì, come si è appreso in seguito dai carabinieri della Tenenza di Fondi coordinati dal Tenente Massimo Merenna, il pescatore era solito recarsi per dilettarsi nella pesca ma stavolta le operazioni di lancio della lenza gli sono costare la vita. L'uomo, infatti, intorno alle 19 ha raggiunto Torre Canneto con tutta l'attrezzatura necessaria, a cominciare da una canna in carbonio. Durante le manovre precedenti al lancio della lenza con l'esca, ha accidentalmente urtato i cavi dell'alta tensione e la canna in carbonio è diventata, di fatto, un potente conduttore di elettricità. Il 73enne, colpito in pieno dalla scossa, è volato nell'acqua del canale adiacente.

Scattato l'allarme, forse lanciato da qualche altro pescatore presente, sul posto si sono subito portati i carabinieri coordinati dalla Compagnia di Terracina seguiti dal personale del 118. I militari dell'Arma, dopo aver recuperato il corpo del pescatore dall'acqua, hanno provato a soccorrerlo insieme ai sanitari praticando sia il massaggio cardiaco che la respirazione bocca a bocca. Tentativi che sono risultati vani: il 73enne è morto per arresto cardiocircolatorio. La salma è stata presa in carico dalle onoranze funebri "Viola e Zomparelli".

Purtroppo il rischio che le canne da pesca in fibra di carbonio diventino dei potenti conduttori elettrici, e dunque potenzialmente letali per chi le tiene tra le mani, è sempre molto alto. La stessa Enel ha spesso messo in guardia soprattutto i pescatori dall'avvicinarsi troppo ai fili dell'alta tensione.