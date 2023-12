Lo scontro fatale è avvenuto sulla Nettunense, quando il 36enne ha perso il controllo della sua auto, finendo contro un albero fuori strada. Ernesto Aldo Russo è stato trasferito in gravissime condizioni all'ospedale di Aprilia, dove è morto per le ferite riportate nell'incidente. Sul caso indagano i carabinieri

Tragedia nella notte tra venerdì e sabato ad Aprilia, dove si è verificato un inciente mortale. I fatti sono avvenuti alle 3 circa, quando Ernesto Aldo Russo, 36 anni, dopo aver concluso la nottata al lavoro, è salito a bordo della sua Fiat Punto per dirigersi verso casa, ad Aprilia.

