Un grave incidente stradale è avvenuto oggi alle 12 a Latina, a Borgo Podgora lungo Strada Acque Alte; per cause in fase di ricostruzione una moto Honda che arrivava da Borgo Piave è entrata in collisione con una Audi che stava girando nel parcheggio di un supermercato e arrivava dal senso opposto.

L'urto tra la Honda e l'auto è stato molto violento. A riportare la peggio il motociclista che a causa dell'impatto ha fatto un volo di 40 metri ed è stato soccorso dal personale del 118. L'uomo è stato portato in gravi condizioni in elicottero all'ospedale San Camillo di Roma. Il quadro clinico è molto grave. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Stradale di Aprilia.