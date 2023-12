Proseguono con incisività i servizi di controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia CC di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere. Nello specifico, il 29.11.2023, personale del Comando:

Stazione CC di Scauri di Minturno (LT), ha tratto in arresto in flagranza di reato due donne di origine napoletana e residenti a Minturno, classi 79' e 89', per il reato di truffa. Nello specifico le due truffatrici avevano dapprima inserito su una piattaforma web, un fittizio annuncio pubblicitario per la locazione di un immobile in pieno centro a Milano al prezzo di euro 800; in seguito richiedevano ad una donna straniera che si era proposta per l'affitto di quell'appartamento, la somma di euro 100 a titolo di acconto per l'ottenimento dell'immobile richiesto. La vittima cadeva purtroppo nella trappola delle due scaltre donne che le avevano fornito una fasulla identità, devolvendo la cifra presso uno dei punti "Western Union". A scoprire la malefatta per fortuna sono stati i carabinieri di Scauri che, durante il consueto controllo del territorio, hanno proceduto all'identificazione delle due donne viste uscire con atteggiamenti sospetti dal punto "Western Union" presente in città, scoprendo che le stesse avevano appena prelevato la somma di euro 100 provenienti dal milanese.