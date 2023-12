Nel primo pomeriggio del 02 dicembre 2023, i militari del N.O.R. – Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Terracina, nell'ambito delle strategie di contrasto pianificate dal Comando Provinciale Carabinieri di Latina, in ottemperanza all'ordine di esecuzione per la carcerazione, emessa dal Tribunale di Latina, hanno tratto in arresto un 40 enne cittadino rumeno, domiciliato in San Felice Circeo, conosciuto alle forze dell'ordine, associandolo nella locale Casa Circondariale, ove dovrà scontare un residuo pena di 1 anno ed 8 mesi di reclusione.

Il provvedimento restrittivo ha evidenziato gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, per i reati di "lesioni personali aggravati" – "porto abusivo di armi" – "atti persecutori", commessi nel 2018, nei confronti dell'ex compagna.

Nello specifico, le violente condotte scaturite durante la convivenza, spinte da futili motivi, che in più occasioni erano degenerate in aggressioni fisiche patite dalla donna, hanno costretto la donna a vivere nel terrore e timore per la propria incolumità fisica.