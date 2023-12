E' successo tutto all'improvviso, nella notte, nel quartiere dei pub di Latina. Da trenta minuti era passata l'una quando gli animi si sono scaldati e il quartiere che da sempre è il cuore pulsante della movida, è diventato teatro di una rissa violenta con l'intervento di una ambulanza e dei Carabinieri. E' bastato un secondo per innescare la miccia. La sequenza si è consumata davanti allo sguardo anche di diversi ragazzi di Latina.

La lite - a quanto pare per futili motivi - è avvenuta tra due comitive diverse di ragazzi che sono del capoluogo, tutti giovani, incensurati che nel giro di poco tempo dalle parole sono passati ai fatti.



In base ai riscontri raccolti, un giovane di 20 anni, è stato ferito da un calcio alla testa da alcuni coetanei ed è stato trasportato in ospedale al Santa Maria Goretti. Alcune persone che erano presenti hanno immediatamente dato l'allarme ai Carabinieri della Compagnia di Latina che sono intervenuti per raccogliere le prime testimonianze e svolgere una serie di accertamenti e capire bene cosa sia accaduto. Il ragazzo ferito ha riportato una contusione alla testa, le sue condizioni a quanto pare non sono gravissime ed è stato trasportato al Santa Maria Goretti. Non è il primo episodio del genere che si verifica nel quartiere dei pub di Latina, abituale punto di ritrovo di migliaia e migliaia di giovani soprattutto nel fine settimana. Anche in passato e poche settimane fa il quartiere dei pub aveva fatto da scenario ad un altro episodio di violenza.