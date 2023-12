Ha lasciato una lettera dove ha spiegato le ragioni del suo gesto l'uomo di 43 anni di Latina che si è tolto la vita sabato nel tardo pomeriggio a Borgo San Michele. In base ad una prima ricostruzione l'uomo ha preso la pistola d'ordinanza della compagna, appartenente alle forze dell'ordine e si è ucciso.

La morte dell'uomo ha destato profondo cordoglio e a quanto pare in una lettera ha spiegato le ragioni del suo gesto.

Sul luogo della tragedia erano intervenuti gli agenti della Squadra Volante di Latina per ricostruire i fatti e per i primi rilievi.