Tragico investimento mortale su via Roma a Terracina. Questa mattina, intorno alle 9, una donna di 91 anni è stata presa in pieno da un camion mentre stava attraversando la centralissima strada della città. Stando a una prima ricostruzione, l'anziana non si trovava sulle strisce pedonali al momento dell'impatto. Forse una disattenzione del camionista alla base dell'incidente. Il conducente è stato trasportato all'ospedale Fiorini perché in stato confusionale. Sul posto sono ancora in corso i rilevamenti degli agenti della polizia locale e della Polizia di Stato. Inutili i soccorsi per l'anziana che è deceduta sul colpo.