Tragedia a Latina, è morto Marco Di Pinto, 72 anni, storico commerciante che per anni ha avuto una tabaccheria al centro Lestrella nel quartiere Q4. Ha accusato un malore ed è caduto dalle scale nella sua abitazione di via Torta alle porte di Latina. Si sono rivelati inutili i soccorsi. Sul luogo della trageda è intervenuta la Polizia con gli agenti della Squadra Volante per una serie di rilievi e non è escluso che nelle prossime ore la Procura possa disporre l'esame sul corpo dell'uomo che lascia due figli. Per anni Marco Di Pinto in città ha portato avanti una serie di battaglie in particolare sulla sicurezza nei quartieri Q4 e Q5..