Latina e la sua provincia precipitano nella classifica della qualità della vita stilata come ogni anno dal Sole 24 Ore. Il territorio pontino è 87esimo e perde 7 posizioni rispetto allo scorso anno. Come successo per l'altra classifica, quella stilata dal Italia Oggi, Latina è la peggiore del Lazio, battuta anche da Rieti e Viterbo, rispettivamente 73esima e 75esima. Latina si salva solo alla voce Affari e Lavoro, dov'è 46esima. E' 80esima per Ricchezza e Consumi, 62esima in Demografia e Società, 100esima in Ambiente e Servizi dove è una delle peggiori d'Italia. Peggio hanno fatto solo Foggia, Napoli, Brindisi, Palermo, Caserta, Siracusa e Reggio Calabria. Malissimo anche in Giustizia e Sicurezza (90°) e Cultura e Tempo Libero (79°). Questo il link completo