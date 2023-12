A due anni dalla sua chiusura per ragioni di sicurezza sono partiti questa mattina i lavori per la demolizione e la ricostruzione del ponte sulla Ninfina II al km 11.2 al confine tra i comuni di Latina e Cisterna. Il progetto, coordinato dal Settore viabilità e trasporti della Provincia, è stato finanziato con i fondi del Ministero delle infrastrutture e costerà circa un milione di euro.

Terminato il procedimento di approvazione degli elaborati e poi l'iter per l'affidamento alla ditta vincitrice oggi sono iniziati i lavori di spostamento della condotta idrica che passa sotto il ponte: ne sarà realizzata una provvisoria che funzionerà per l'intera durata dei lavori, poi una volta demolito e ricostruito il ponte la condotta sarà riposizionata sotto il piano stradale. Questo intervento sulla rete idrica dovrebbe concludersi entro la prima decade di gennaio così poi si passerà alla demolizione della struttura: in seguito ai sopralluoghi effettuati è emerso che il ponte presentava lesioni tali da non consentire un semplice intervento di riparazione e quindi l'unica strada percorribile è la sua ricostruzione ex novo.



I lavori dovrebbero durare complessivamente circa 6 mesi.

"Si tratta di un intervento fondamentale per la viabilità dei comuni di Cisterna e Latina – commenta il consigliere provinciale Elio Sarracino che ha seguito l'iter del progetto sin dall'inizio – e la sua chiusura ha creato sicuramente molti disagi agli utenti ma abbiamo messo in campo tutti gli strumenti a nostra disposizione predisponendo un progetto che in tempi abbastanza rapidi doterà il nostro sistema viario di una struttura nuova ed estremamente sicura. Un risultato possibile – conclude - grazie agli uffici, alla disponibilità del presidente Gerardo Stefanelli e del responsabile della Commissione viabilità Ennio Afilani".