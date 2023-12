Il 3 dicembre 2023, in Terracina, i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile del NORM della locale Compagnia, hanno deferito all'A.G. un 26enne di Fondi il quale nel corso di un controllo alla circolazione stradale è stato sorpreso alla guida della propria autovettura sotto l'effetto di sostanze alcooliche come accertato con apparecchio etilometro alcoltest. La patente è stata ritirata al giovane ed è stata fatta la prevista comunicazione alla Prefettura di Latina.

