Recentemente, i militari del NAS di Latina, coadiuvati dai colleghi delle locali Stazioni Carabinieri, hanno effettuato controlli mirati a garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute dei consumatori, ispezionando due esercizi di ristorazione ricadenti nei comuni di Terracina e Gaeta.

Al momento degli accertamenti i militari operanti hanno rinvenuto, in entrambe le attività, circa 80 kg di vari prodotti alimentari (pane, pesce e carne) privi di qualsivoglia documentazione attestante la tracciabilità, procedendo pertanto al sequestro amministrativo degli alimenti di dubbia provenienza.

I Carabinieri del Nas hanno elevato in totale tremila euro di sanzioni e le attività irregolari sono state segnalate alle autorità amministrative e sanitarie per i provvedimenti di competenza.

I controlli presso gli esercizi di ristorazione proseguiranno anche in occasione delle imminenti Festività natalizie, tenuto conto del numero degli avventori che evidenziano un significativo incremento durante tale periodo.