Lo scorso 23 novembre era stata emessa la sentenza della Corte di Cassazione che è diventata definitiva.

L'avvocato Francesco Palumbo è stato condannato a undici anni da scontare in carcere per l'omicidio di Domenico Bardi, 44 anni, un ladro che stava rubando in casa dei genitori del professionista pontino. L'omicidio era avvenuto nel giardino condominiale e la sequenza si era consumata in undici secondi.

Da diversi giorni l'avvocato Palumbo è ricoverato in ospedale al Santa Maria Goretti, dove è piantonato dal personale della Polizia Penitenziaria. Sabato gli agenti della Squadra Mobile sono andati a notificare il mandato d'arresto della Procura Generale nei confronti di Palumbo, non trovandolo in casa hanno scoperto che è in ospedale da diversi giorni per problemi di salute. La difesa di Palumbo presenterà una richiesta per valutare la compatibilità del proprio assistito con il carcere in base alle sue condizioni di salute.

Sarà il Tribunale di Sorveglianza a fare questa valutazione.