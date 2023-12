Il passo falso lo ha fatto il commercialista S.S. e poi è venuto giù tutto, un sistemico ricorso a società cartiere per evadere il Fisco che ieri ha portato ad un sequestro preventivo di disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili per un valore di oltre mezzo milione di euro da parte della Guardia di Finanza di Formia. Una serie di reati fiscali vengono contestati, a vario titolo, a 18 persone e il giro di frode riguarda 14 imprese per l'emissione di fatture false, per un totale di circa 3 milioni di euro. Il decreto di sequestro chiesto dal sostituto procuratore Mattei è stato firmato ieri dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cassino, Di Croce. Molto del sistema emerso nell'operazione denominata «Albachiara» era legato a cinque società cosiddette «cartiere».