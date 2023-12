Durante la notte del 4 dicembre 2023, in Aprilia, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia hanno deferito all'A.G. un 47enne per i reati di riciclaggio e guida con patente revocata, in quanto, a seguito di controllo stradale veniva fermato a bordo di autovettura che risultava avere targhe intestate al medesimo, mentre il telaio del citato veicolo risultava oggetto di furto denunciato qualche giorno prima presso un Comando dell'Arma della capitale.

Inoltre l'uomo non poteva guidare l'autovettura in quanto la patente di guida gli era stata precedentemente revocata.