In data odierna, a Fondi e Sessa Aurunca (Caserta), i Carabinieri del Comando Provinciale di Latina hanno provveduto alla notifica degli avvisi di conclusione delle indagini preliminari emessi dalla Procura della Repubblica di Latina, nei confronti di 5 persone ritenute in concorso responsabili del reato di traffico di sostanze stupefacenti (ex art 73 co 1e1bis dpr 309/ 90).

Più in particolare, l'attività di indagine svolta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Latina, sotto la direzione della Procura pontina, sviluppatasi dall'ottobre 2018 al maggio 2019, trae origine da alcuni servizi di osservazione eseguiti dagli inquirenti nei confronti di narco trafficanti stanziali nel territorio pontino. L'attività di indagine si è articolata in servizi di osservazione, attività di indagine classica affiancata da attività tecnica di intercettazione e da mirati riscontri. Gli episodi di traffico di sostanze stupefacenti ricostruiti nel corso delle indagini si collocano nel contesto di diverse cessioni al dettaglio di ingenti quantitativi di stupefacent!del tipo hashish e cocaina.

Nel corso dell'attività di indagine, oltre ad individuare i differenti canali di approvvigionamento della droga proveniente da Ciampino e Roma, si è riusciti a documentare le località di destinazione dello stupefacente, ossia le città di Terracina e Fondi. Nel corso dell'indagine i Carabinieri hanno già proceduto all'arresto in flagranza di reato di circa 10 persone ed al sequestro di oltre 2 kg di cocaina, di circa 10 kg di hashish e 150 mila euro in contanti oltre ad una pistola con il relativo munizionamento.