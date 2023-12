Alle prime ore dell'alba di domenica, all'esito di mirati ed immediati accertamenti investigativi, i Carabinieri della Stazione di Itri rintracciavano e dichiaravano in arresto un uomo di 34 anni, poiché resosi responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della sua compagna convivente, classe 2000 residente a Fondi, domiciliata a Itri.

L'uomo al culmine di una lite verbale con la donna avvenuta all'interno delle mura domestiche della loro abitazione, in un'esplosione improvvisa di violenza, ha cominciato a colpire la vittima con calci all'indirizzo del volto, causandole numerose fratture ed una copiosa perdita di sangue. Il tutto si è svolto in pochissimi istanti, al termine dei quali l'uomo si è allontanato di corsa dalla propria abitazione, dove ad assistere all'evento vi erano alcuni testimoni, che inermi e presi alla sprovvista dall'istinto feroce dell'uomo, hanno richiesto l'intervento dei Carabinieri e del 118 una volta che il predetto ormai aveva abbandonato l'abitazione. I militari del N.O.RM. – Sezione Radiomobile giunti immediatamente sulla scena del reato hanno subito soccorso la vittima nell'attesa dell'intervento dei paramedici e successivamente provveduto ad acquisire le prime informazioni utili a cristallizzare la dinamica del fatto e ad identificare l'aggressore, che poco dopo è stato prontamente rintracciato e fermato mentre indossava ancora capi di abbigliamento con le tracce dell'aggressione perpetrata pocanzi. Sono stati all'uopo sottoposti a sequestro alcuni vestiti al fine di non disperdere elementi utili ad avvalorare le penali responsabilità in capo all'uomo.

Lo stesso al termine di specifica e meticolosa attività di indagine, che ha permesso di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, è stato tratto in arresto dai militari della Stazione Carabinieri di Itri, che ne hanno dato comunicazione formale all'A.G. competente di Cassino, che ha disposto la restrizione dello stesso presso la casa circondariale di Cassino. La giovane donna, a seguito delle lesioni riportate al volto e alla copiosa perdita di sangue, è stata trasporta d'urgenza al pronto soccorso del nosocomio "Dono Svizzero" di Formia.