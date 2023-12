Nella circostanza sono stati realizzati specifici controlli finalizzati a prevenire e contrastare i furti in abitazione e negli esercizi commerciali, con il controllo di persone e di autovetture sospette svolgendo, altresì, vigilanza nelle aree più sensibili e periferiche. Durante i servizi sono state identificate 143 persone e controllati 91 veicoli. Molti i controlli ai soggetti ritenuti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, significando che tra le persone identificate 24 annoveravano pregiudizi di polizia.

