E' in corso un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Cori e nella frazione di Giulianello, da parte dei Carabinieri della locale Stazione, con il supporto degli equipaggi messi a disposizione dalla Sezione Radiomobile e dalla Sezione Operativa (con militari in borghese) del Reparto Territoriale CC di Aprilia, nonché di altre pattuglie delle Stazioni Carabinieri limitrofe, finalizzato a prevenire ed a contrastare episodi di criminalità, legati per lo più ai reati contro il patrimonio, in particolar modo ai recenti episodi di furto verificatisi.

Nell'ambito di tale attività, il dispositivo di controllo del territorio è impegnato ad effettuare attività preventive nelle zone più esposte a furti in abitazione e negli esercizi commerciali, con identificazione di persone e controlli ad autovetture che destano sospetto. E' stata intensificata, inoltre, la vigilanza anche nelle zone isolate e periferiche dell'esteso territorio del Comune di Cori e della frazione di Giulianello.

L'attività è stata preceduta da un'attenta analisi del territorio e delle criticità in modo da individuare gli obiettivi più sensibili da monitorare, garantendo in tal modo una maggiore efficacia all'azione di controllo.

I servizi straordinari di controllo del territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni nelle zone cittadine, industriali e commerciali, più esposte ai furti e ad altri reati contro il patrimonio.