Sull'esatta dinamica dell'incidente autonomo i carabinieri della Stazione di Sabaudia, che sono intervenuti immediatamente sul posto insieme agli operatori del 118, mantengono il riserbo. L'unica cosa certa è che ieri mattina, per cause da accertare, un 67enne di Terracina è caduto dalla bicicletta elettrica mentre si trovava a San Felice Circeo, in località Mezzomonte.

Una caduta rovinosa, a causa della quale l'uomo ha battuto violentemente a terra la testa. Proprio la profonda ferita lacero contusa parieto-occipitale e il trauma cranico commotivo ha indotto i soccorritori a richiedere l'intervento dell'eliambulanza che ha trasportato il ferito all'ospedale San Camillo di Roma.

L'uomo, si è appreso in seguito da fonti mediche, assumeva regolarmente dei coagulanti. Come si è appreso anche che subito dopo l'impatto con l'asfalto, lo stesso non ricordava nulla degli attimi precedenti all'incidente e questo ha confermato agli addetti ai lavori la presenza di un'amnesia associata all'evento e, di conseguenza, che si fosse davanti a una sospetta emorragia cerebrale. Per questo è stata immediata la richiesta dell'eliambulanza. Le sue condizioni sono state ritenute serie.