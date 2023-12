Nel corso del pomeriggio di ieri, 6 dicembre 2023, a Latina, i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione di mirata attività info-investigativa, denunciavano in stato di libertà per il reato di lesioni personali aggravate tre soggetti, di cui un minorenne, poiché si erano ritenuti responsabili dell'aggressione avvenuta nella notte del 3 dicembre in centro storico, nella cosiddetta zona pub, ai danni di un cittadino.

Sempre ieri, nel corso della serata a Latina, i militari, intervenivano su segnalazione per una rissa. All'arrivo dei militari operanti, detta rissa era di fatto terminata e veniva riscontrata la sola presenza di un soggetto di cittadinanza Tunisina in Italia senza fissa dimora e con diversi precedenti, intento a ricevere cure mediche del 118. Sul posto, unitamente a personale della Polizia Locale, i militari constatavano il danneggiamento di diverse autovetture regolarmente parcheggiate.