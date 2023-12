Il quartiere popolare Nicolosi ha fatto nuovamente da scenario a un episodio di violenza tra stranieri, una rissa scoppiata in strada tra una ventina di persone al culmine di una lite animata. L'episodio si è registrato nella tarda serata di ieri in via Marchiafava, dove un gruppo di nordafricani si è affrontato con calci e pugni, danneggiando anche un'automobile in sosta sul bordo della strada. Un paio di stranieri sono rimasti feriti e uno ha richiesto i soccorsi del pronto intervento sanitario per il trasporto in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti con diverse lesioni e un sospetto trauma cranico. Sull'episodio sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri interventi con diverse pattuglie della Compagnia di Latina identificando diversi soggetti coinvolti nella rissa.