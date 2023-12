È stato necessario l'intervento di più pattuglie di Polizia e Carabinieri, mercoledì pomeriggio, per fermare la folle impresa di un giovane rifugiato originario del Gambia che ha rubato un'auto in centro e non ne voleva sapere di fermarsi una volta raggiunto e tallonato dalle forze dell'ordine. Agenti e militari sono riusciti a chiudergli la strada nel centro di Borgo Santa Maria, dove hanno faticato e non poco per tirarlo fuori dall'abitacolo per procedere con l'arresto. Un comportamento che ha fatto scattare la custodia cautelare in carcere in attesa dell'interrogatorio di convalida.



Protagonista dell'episodio è un giovane richiedente protezione internazionale già noto alle forze di polizia per fatti di questo genere. Da tempo infastidisce gli operatori del pronto intervento sociale e in particolare una donna, con atteggiamenti preoccupanti perché appare evidente che soffra disturbi della personalità: a metà novembre era arrivato al punto di derubare la ragazza che lavora per i servizi sociali del Comune, portandole via lo smartphone dalle mani, ma lo straniero scappando, inseguito da alcuni testimoni, si era rifugiato nella Questura entrando dall'ingresso posteriore di via Murri. In quella circostanza era stato denunciato in stato di libertà, ma si era trattato solo di uno dei tanti episodi che avevano richiesto l'intervento delle forze di polizia.