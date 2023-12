È una storia triste quella di cui il consigliere comunale di Roccasecca dei Volsci Antonio Casconi chiede conto e chiarimento al presidente della Conferenza dei sindaci Sanità Matilde Celentano, al direttore generale della Asl di Latina Silvia Cavalli, al direttore sanitario Sergio Parrocchia e al sindaco di Roccasecca dei Volsci, Barbara Petroni.



La storia riguarda infatti una signora del piccolo paesino lepino, deceduta presso l'Ospedale Santa Maria Goretti nei giorni scorsi, i cui familiari sono stati però avvisati con colpevole ritardo dell'avvenuto decesso.

È lo stesso Casconi a spiegare: «Chiedo che venga accertata la veridicità dei gravi fatti, appresi per via breve, verificatisi tra il 28 novembre e il 1 dicembre 2023 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile Santa Maria Goretti di Latina. Una paziente residente a Roccasecca dei Volsci, disabile psichica, nonché affetta da diverse problematiche sanitarie, viene ricoverata, in condizioni critiche. Alle ore 14,00 del giorno 30 novembre, la paziente è morta. L'unico fratello in grado di occuparsene viene cercato dalla camera mortuaria dell'Ospedale Civile alle ore 13,55 del giorno 1 dicembre (come risulta dal tabulato telefonico 0773 6553541). Tali fatti, se veritieri, sono a mio avviso gravissimi».