In data 06 dicembre 2023, in Latina, a conclusione di specifica attività investigativa, i Carabinieri dipendente N.OR. – sezione operativa, unitamente ai militari del Nucleo Investigativo, traevano in arresto una giovane di 30 anni, domiciliata a Latina con diversi precedenti di Polizia.

Predetta a seguito di perquisizione personale e domiciliare, veniva trovata in possesso di complessivi gr. 41,76 di sostanza stupefacente tipo "cocaina", gr 16,40 di sostanza stupefacente tipo "crack", gr. 3 di sostanza stupefacente di tipo "hashish" e della somma in denaro contante di euro 360,00 ritenuta provento dell'attività illecita.