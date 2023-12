Una famiglia di origine filippina residente a Latina, (padre, madre, una figlia di 10 anni e un bambino piccolo) è stata sterminata in un drammatico incidente stradale avvenuto nelle Filippine. Viaggiavano su un bus precipitato da un promontorio. Il bilancio è di 18 vittime e tra loro ci sono anche Jomarjie Alcala di 36 anni, di professione cuoco, (ha lavorato in diversi ristoranti orientali di Latina) e poi la moglie Fritzie Javellana e i due figli: una bambina di 10 anni e uno di appena un anno. Grandissimo il cordoglio anche nel capoluogo pontino dove la famiglia viveva e si era integrata perfettamente. A quanto pare erano rientrati nelle Filippine - come ogni anno - per trascorrere il Natale e poi sarebbero tornati in Italia dopo Capodanno. L'incidente stradale è avvenuto in una zona di montagna delle Filippine centrali. sarebbe stato provocato a quanto pare e secondo alcune fonti locali da un guasto ai freni