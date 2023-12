In data odierna Carabinieri della Sezione Radiomobile del reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, procedevano all'arresto nella flagranza di reato di un 38enne, sottoposto tra l'altro al regime degli arresti domiciliari nella capitale, il quale entrato all'interno di un supermercato apriliano, mediante la minaccia di un paio di forbici, si faceva consegnare dalla commessa l'incasso corrispondente alla somma di 1.300 euro.

