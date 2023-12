Il Comando Provinciale di Latina si rafforza grazie a 6 Carabinieri (di cui 3 donne) neo promossi giunti al termine del 142° corso formativo svoltosi presso le scuole allievi Carabinieri dislogate sul territorio Nazionale e 3 Carabinieri provenienti da altre province che andranno a potenziare gli organici del Comando territoriale di Aprilia e delle Compagnie di Latina, Terracina e Formia e saranno impiegati in servizi del controllo del territorio, al fine di infondere maggiore sicurezza nei cittadini.

