Si chiamava Leone il cane morto dopo tre giorni di agonia dovuti ad una ferita gravissima da arma da fuoco. A segnalarlo sono stati i proprietari per i quali Leone, un Jack Russell di 10 anni, ovvero un cane di taglia piccola, per fare capire chi non se ne intende è la stessa razza del cane di The Mask, il film che ha reso celebre Jim Carrey.

Al loro ritorno a casa hanno trovato Leone agonizzante vicino casa in una pozza di sangue. Caricato l'animale in auto, lo hanno portato in una clinica veterinaria dove il personale sanitario ha fatto tutto il possibile per salvargli la vita.

Lo stesso personale sanitario, trovando il proiettile, ha potuto sentenziare l'agghiacciante verdetto: ferita da arma da fuoco del tipo pistola.

Le ferite riportate si sono purtroppo rivelate troppo gravi e dopo tre giorni di cure intensive, la bestiola è spiata.

I fatti sono accaduti in località Melogrosso, una zona periferica di Sezze dove l'animale, al massimo ha potuto fare il danno di abbaiare.

La violenza del gesto ha lasciato sgomenti in tanti visto che nel 2023, in mezzo a tanto parlare di tolleranza e amore per gli animali, accadono fatti così inspiegabili.