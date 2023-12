Un ragazzo di vent'anni di Latina è stato ricoverato in condizioni delicate nelle prime ore di ieri mattina, trasportato d'urgenza in ospedale per le conseguenze di due incidenti diversi che hanno visto coinvolto il giovane mentre rientrava a casa dopo una notte trascorsa con gli amici in centro. Il secondo dei due sinistri ha provocato gravissime lesioni e traumi al conducente, sottoposto alla terapia intensiva nel reparto di Rianimazione del Santa Maria Goretti di Latina.



I due incidenti si sono verificati in zone diverse della città intorno alle 4 quando il ragazzo stava lasciando il centro di Latina per tornare a casa, nella zona tra Santa Fecitola e Borgo San Michele. Gli agenti intervenuti per i rilievi sospettano che il ragazzo si fosse messo alla guida in condizioni di alterazione psicofisica, ma saranno gli accertamenti disposti dopo il suo arrivo in ospedale a chiarire le circostanze del caso. Una ricostruzione completa di quello che è successo è emersa chiaramente solo ieri mattina, quando è stato chiaro che prima dell'incidente più grave ce n'era stato un altro.



Il primo episodio risale alle 4 circa quando il ventenne, alla guida della Fiat Punto dei genitori, percorrendo via dei Volsci ha urtato lateralmente due auto in sosta all'altezza dell'incrocio con via Ezio, poco prima del ponte sul canale delle Acque Medie: l'impatto è stato tanto violento che una Hyundai Atos è finita sul marciapiede, mentre una Nissan Qashqai è rimasta danneggiata in maniera lieve. Il fracasso dell'urto ha fatto svegliare più di qualcuno e un condomino di un palazzo di fronte ha visto chiaramente l'auto guidata dal ragazzo compiere la retromarcia per ripartire in fretta. Come se non bastasse, la Fiat Punto ha perso sul posto una parte del paraurti con la targa attaccata, recuperata ieri dagli agenti della Polizia Locale intervenuti per i rilievi.