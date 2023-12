Da alcuni giorni gli investigatori dei Carabinieri danno la caccia a un bandito che è riuscito a rapinare, indisturbato, una commerciante di Latina mentre rincasava con l'incasso dell'attività commerciale, una somma di denaro importante. È successo alcune sere fa nel capoluogo, in una zona isolata dove l'autore del colpo è riuscito ad approfittare dell'oscurità per sorprendere la vittima senza essere notato da testimoni.

La donna finita nel mirino del rapinatore, presumibilmente un bandito solitario, gestisce un esercizio commerciale situato nella zona tra il centro di Latina e piazza Moro.

Come ogni sera, arrivato l'orario di chiusura, la commerciante aveva preso con sé gli incassi del negozio e abbassato la saracinesca per fare ritorno a casa. Ma proprio una volta raggiunta l'abitazione ed essere scesa dalla propria auto, la donna è stata avvicinata da un uomo incappucciato che le ha puntato contro una pistola, all'apparenza un'arma autentica, costringendola a consegnare nelle sue mani tutto il ricavato della giornata di lavoro. Quindi una volta arraffato il contante, lo sconosciuto si è dileguato facendo perdere le proprie tracce in fretta.