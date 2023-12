Una coppia è rimasta vittima di un furto con destrezza sabato sera mentre attraversava in auto il quartiere popolare Nicolosi. L'umo e la donna stavano transitando infatti su via Corridoni quando hanno avvertito un urto: si è capito successivamente che era stato un complice del ladro a colpire volontariamente lo specchietto della loro vettura lato conducente. Quando l'uomo ha fermato la macchina, però, uno sconosciuto ha aperto lo sportello lato passeggero e, nonostante sul sedile ci fosse seduta la compagna dell'autista, ha allungato le mani per rubare la borsa poggiata sul pianale, approfittando che la passeggera aveva le mani impegnate per reggere un pacco. L'azione è durata una manciata di secondi, giusto il tempo che il ladro riuscisse a prendere la borsa e poi dileguarsi in fretta nelle strade circostanti. Dopo la segnalazione al 112 sono intervenute le pattuglie della Squadra Volante che hanno avviato le ricerche del fuggitivo, riuscendo a trovare la borsa, gettata non lontano dal bandito dopo avere sfilato il portafogli con i soldi. I poliziotti hanno raccolto una descrizione dettagliata dell'autore del furto e stanno stringendo il cerchio su una serie di sospettati.