Diventa morosa per la bolletta del gas non pagata ma quando si mette in regola la lasciano per 19 giorni senza fornitura, al freddo e senza poter utilizzare i fornelli o fare una doccia calda. Un'assurda vicenda risolta solamente dopo l'intervento dell'associazione dei consumatori alla quale la signora di Cisterna di Latina, disperata, si era rivolta.

La questione ha avuto inizio quando la cliente ha regolarizzato il pagamento e inviato la relativa quietanza di pagamento al servizio clienti il 9 novembre. Quattro giorni dopo e senza alcun preavviso un incaricato della società si presenta presso l'abitazione nel comune di Cisterna per il riallaccio dell'utenza ma non c'è nessuno. Nonostante i tentativi della cliente di contattare il call center per fissare un appuntamento, i giorni passano e nessuno tecnico contatta l'utente. A questo punto, la signora si è rivolta al Codacons Latina per chiedere aiuto.



L'Associazione attraverso il presidente provinciale, l'avvocato Antonio Formiconi, ha inviato una comunicazione di reclamo il 25 alla società di fornitura del gas, all'Arera (Autorità Garante per l'Energia Elettrica ed il Gas) e all'Agcm (Autorità Garante per la Concorrenza e del Mercato), chiedendo il ripristino immediato dell'utenza e l'intervento contro il comportamento illegittimo della società. Nel reclamo l'Associazione ha sottolineato che, secondo normative specifiche il riallaccio della fornitura deve avvenire entro un giorno feriale dalla ricezione della richiesta da parte del venditore, mentre dal momento del pagamento erano passate settimane. E parallelamente al reclamo, la cliente, ha presentato un ricorso cautelare d'urgenza presso il Tribunale Civile di Latina, con l'obiettivo di riallacciare immediatamente l'utenza.