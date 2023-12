I Carabinieri della Stazione di Campoverde, a chiusura di una speditiva attività d'indagine, deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Latina, un locale imprenditore agricolo, resosi responsabile del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone e lesioni personali, il quale pretendendo lecitamente il pagamento di un lavoro agricolo eseguito, per il quale mancato pagamento poteva ricorrere alle vie legali, con violenza e minaccia cercava di costringere la persona offesa a farsi elargire la somma dovuta ammontante a circa euro 400 cagionandogli lesioni personali giudicate guaribili in 7 giorni.