Le coperture pericolanti sono state asportate, così è stato possibile terminare il recupero delle montagne di rifiuti all'interno di alcuni dei capannoni dismessi.

Procede la messa in sicurezza e la bonifica del sito della ex Freddindustria ad Aprilia dove, a seguito di un devastante incendio, si è deciso finalmente di intervenire con uno sgombero e con un piano per la bonifica. Tonnellate di rifiuti di ogni tipo, dall'immondizia casalinga ai materiali di risulta dei cantieri, dalle auto rubate e cannibalizzate alle guaine dei cavi asportati da qualche azienda. Per recuperar il grosso di tutto ciò però, era necessario mettere in sicurezza la struttura dei tre capannoni danneggiati pesantemente.

Coperture che a differenza degli altri capannoni limitrofi, non sembravano essere realizzate in eternit, ed è stato per questo facile intervenire. Adesso però si rende necessario un intervento decisamente più importante. La rimozione dell'amianto. Ci sono almeno tre capannoni che sembrano essere coperti da eternit. Questo comporterebbe un intervento di rimozione e soprattutto di smaltimento complesso oltre che particolarmente impegnativo sul piano economico.