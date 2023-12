Un malore dovrebbe essere la causa dell'incidente mortale che si è registrato questa mattina sulla strada che collega Itri a Formia. Un uomo ha perso il controllo dell'auto finendo contro un muretto. A perdere la vita un anziano di 83 anni che ha anche urtato un'altra automobile che non ha potuto evitarlo. Immediato l'intervento del 118 e dei vigili del fuoco per estrarre il corpo dalle lamiere. Purtroppo per l'anziano non c'è stato nulla da fare.