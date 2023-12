La Procura di Latina chiede il rinvio a giudizio e contesta due capi di imputazione nei confronti del Presidente del consorzio del Centro commerciale Morbella di Latina, ritenuto dagli inquirenti il presunto responsabile dei reati di truffa ed estorsione.

In un primo momento l'inchiesta - scattata a seguito di una denuncia di alcuni commercianti - aveva portato la Procura a ritenere che non vi fossero gli estremi per il processo e il magistrato inquirente, sulla scorta degli elementi raccolti, aveva presentato la richiesta di archiviazione al gip.

Sono tre le parti offese, si tratta di alcuni commercianti del centro commerciale. La denuncia era stata presentata nel febbraio del 2018.

Le parti offese si erano opposte e nel corso dell'udienza che si era svolta in Tribunale il giudice Giuseppe Cario aveva emesso una ordinanza e disposto l'imputazione coatta, il magistrato Valentina Giammaria ha formulato le accuse con la richiesta di rinvio a giudizio.

Tra gli episodi contestati c'è uno schiaffo ad un commerciante e la minaccia di una serie di: <azioni giudiziarie pretestuose>