I ladri non risparmiano neppure i luoghi di culto, non è una novità, ma l'altra sera un bandito solitario ha avuto l'ardire di mettere a segno un furto nei locali di una parrocchia mentre nella chiesa adiacente si stava celebrando la messa, agendo praticamente indisturbato. È successo nella chiesetta dedicata alla Madonna di Loreto nel quartiere Gionchetto alle porte di Latina, dove il sacerdote si è accorto della sgradita visita solo al termine della funzione religiosa della sera, quando i poliziotti della Questura di Latina non hanno potuto fare altro che compiere un sopralluogo alla ricerca di tracce utili all'identificazione dell'autore del colpo.



L'episodio risale alla sera di lunedì, quando un ladro solitario è riuscito a introdursi nei locali della parrocchia adiacenti alla chiesa. Che si trattasse di un solo scassinatore, lo hanno rivelato le immagini registrate dall'impianto di video sorveglianza di cui è dotata la struttura religiosa: i filmati non avrebbero fornito dettagli chiari, ma hanno ripreso comunque la fisionomia dell'uomo e i suoi movimenti, consentendo agli investigatori di restringere il cerchio dei sospettati: si tratta di un soggetto longilineo che indossava vestiti scuri.