Resta in carcere Marco Cacciotti, l'uomo di 36 anni di Latina sorpreso in autostrada con un carico di hascisc nascosto in un vano ricavato sotto al pianale dell'auto che guidava, nel complesso oltre 26 chili suddivisi in panetti, compresa una scorta trovata e sequestrata in un secondo momento nella sua abitazione alle porte del capoluogo pontino. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino che ieri mattina ha convalidato l'arresto della Polizia Stradale, emettendo un'ordinanza di custodia cautelare a margine dell'interrogatorio, durato una manciata di minuti perché l'indagato ha fatto scena muta: si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del gip.



L'esito del procedimento penale è legato agli esami disposti dall'autorità giudiziaria per stabilire il grado di purezza della sostanza stupefacente: in base alla percentuale del principio attivo, sarà configurata una fattispecie di reato piuttosto che un'altra nell'ambito dell'ipotesi di detenzione della sostanza stupefacente ai fini di spaccio. In ogni caso a condizionare sia la strategia difensiva che la decisione del giudice, è stato molto probabilmente il fatto che oltre ai panetti di hascisc trasportati nel vano nascosto della Renault Twingo, di droga i poliziotti ne hanno trovata anche nell'abitazione dell'indagato e in quantità importante. Insomma, sembra difficile dimostrare l'estraneità ai traffici illeciti.