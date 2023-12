Gli specialisti dei furti di ricambi d'auto sono tornati a colpire nella notte a Latina, ancora una volta in via Palermo, una zona bersagliata più volte negli ultimi mesi, a partire dalla scorsa estate quando l'escalation delle razzie di questo genere era stata incalzante. Nel mirino dei soliti ignoti una Bmw Serie 1 in sosta lungo la strada, depredata sia all'esterno che all'interno: agendo indisturbati, i ladri meccanici hanno smontato e rubato il paraurti, i fari e il cofano, poi hanno infranto il vetro di un deflettore dello sportello posteriore sinistro per aprire la portiera e hanno razziato anche le parti più costose degli interni, ossia la strumentazione elettronica della plancia e il volante. Come al solito in questi casi i danni, per il giovane proprietario della vettura, sono ingenti.