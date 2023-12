Il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione, ha emanato un Decreto applicativo della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con divieto di avvicinamento alla parta offesa, nella fattispecie l'ex coniuge, per anni due nei confronti di un 54enne di Cisterna di Latina, attualmente domiciliato a Latina. Al provvedimento si giungeva a seguito della proposta formulata dal Questore di Latina Raffaele Gargiulo, nell'ambito della costante attività di monitoraggio e prevenzione dei reati contro la persona e contro la famiglia, a cui il Tribunale di Roma, concordando con le richieste formulate dalla Questura, emanava nei confronti del predetto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., per anni due, con l'ingiunzione di non avvicinarsi alla parte lesa, ai luoghi da questa frequentati, e di non comunicare con la medesima in nessuna maniera. Il predetto dovrà altresì rincasare non più tardi delle ore 21.00 e di non uscire di casa prima delle ore 6.30. Alla misura di prevenzione in argomento, si giungeva a seguito dei reiterati atteggiamenti violenti dell'uomo in ambito familiare, per i quali era già stato colpito dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento all'ex coniuge, la cui violazione gli era costata l'arresto in flagranza di reato.