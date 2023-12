Si nascondevano le pressioni per recuperare i soldi di un debito di droga non onorato dietro l'aggressione tra condomini dello stesso palazzo in viale Nervi, degenerata nella rapina di un telefono, che due settimane fa aveva portato all'arresto di un uomo di 36 anni. Gli investigatori dei Carabinieri della Compagnia di Latina hanno continuato ad approfondire la vicenda individuando altre responsabilità che hanno portato all'arresto di un giovane spacciatore di 19 anni, indiziato di avere organizzato la spedizione punitiva nei confronti del debitore: all'esito delle primissime indagini il giudice per le indagini preliminari Mario La Rosa ha emesso a suo carico l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di tentata estorsione, sequestro di persona, violenze e minacce aggravate e spaccio, disponendo invece il divieto di avvicinamento alla vittima nei confronti di una donna di 39 anni che aveva messo a disposizione l'appartamento utilizzata per trattenere con la forza il malcapitato.