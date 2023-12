Il gip ha respinto la richiesta di una misura meno afflittiva presentata a margine dell'interrogatorio di garanzia nei confronti della donna di 49 anni, accusata di maltrattamenti nei confronti di alcuni anziani ospiti della struttura che si trova alle porte del capoluogo pontino.

Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, assistita dall'avvocato Italo Montini, la donna era comparsa davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese e aveva rilasciato spontanee dichiarazioni, sostenendo che da alcuni parenti degli anziani ospiti della struttura, aveva ricevuto dei riconoscimenti importanti.

«E' evidente la gravità indiziaria del reato di maltrattamenti - aveva scritto il gip Giuseppe Molfese - commesso all'interno della struttura residenziale per anziani, ove lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime può derivare anche dal clima vessatorio instaurato». Nel provvedimento cautelare il giudice aveva messo in evidenza che sussistono nei confronti degli indagati gravi indizi di colpevolezza desumibili dalle dichiarazioni rese dalle ex dipendenti della struttura e dagli accertamenti svolti dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Latina, gli uomini coordinati dal tenente colonnello Ivano Cerioni, hanno ricostruito quello che avveniva e sulla scorta delle testimonianze raccolte, le risultanze investigative sono state condivise dalla Procura e dal gip. L'indagine è nata dopo la denuncia di un ex operatore sanitario della casa di riposo. Aveva riferito che all'interno della casa di riposo per anziani dove aveva lavorato per quasi tre mesi si verificavano episodi di violenza nei confronti degli ospiti, alcuni anche disabili e che la 49enne li denigrava, li ingiurava minacciando di ritorsioni.