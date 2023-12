I ladri non risparmiano neppure i luoghi di culto, non è una novità, ma l'altra sera un bandito solitario ha avuto l'ardire di mettere a segno un furto nei locali di una parrocchia mentre nella chiesa adiacente si stava celebrando la messa, agendo praticamente indisturbato. È successo nella chiesetta dedicata alla Madonna di Loreto nel quartiere Gionchetto alle porte di Latina, dove il sacerdote si è accorto della sgradita visita solo al termine della funzione religiosa della sera, quando i poliziotti della Questura di Latina non hanno potuto fare altro che compiere un sopralluogo alla ricerca di tracce utili all'identificazione dell'autore del colpo.

L'episodio risale alla sera di lunedì, quando un ladro solitario è riuscito a introdursi nei locali della parrocchia adiacenti alla chiesa. Che si trattasse di un solo scassinatore, lo hanno rivelato le immagini registrate dall'impianto di video sorveglianza di cui è dotata la struttura religiosa: i filmati non avrebbero fornito dettagli chiari, ma hanno ripreso comunque la fisionomia dell'uomo e i suoi movimenti, consentendo agli investigatori di restringere il cerchio dei sospettati: si tratta di un soggetto longilineo che indossava vestiti scuri.

Tra i residenti nessuno ha notato i movimenti sospetti dello sconosciuto, mentre il parroco e i fedeli presenti all'interno della chiesa, non hanno sentito rumori sospetti. Non è escluso che l'autore del furto avesse studiato i locali prima di passare all'azione o comunque conoscesse la parrocchia, ma è altrettanto probabile che fosse alla ricerca di soldi facili e ha preso di mira un bersaglio facile. Del resto non si è limitato a prendere i contati che ha trovato in alcuni cassetti, diverse centinaia di euro che consistono nelle offerte raccolte dalla parrocchia, perché ha portato via anche tablet e computer, materiali che solitamente non allettano gli specialisti dei furti. Insomma, tutto lascia pensare che a colpire sia stato un soggetto alla ricerca disperata di denaro e ha preso tutto ciò che ha trovato di interessante.

Dopo la segnalazione del sacerdote al numero unico d'emergenza 112 sono intervenute le pattuglie della Squadra Volante per un primo sopralluogo, poi la polizia scientifica ha effettuato un accurato sopralluogo alla ricerca di tracce utili all'identificazione del ladro: non è escluso infatti che l'uomo non avesse indossato i guanti, almeno stando a una prima visione dei filmati registrati dalla video sorveglianza.