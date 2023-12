Nel primo pomeriggio del 13 dicembre, a Priverno, Carabinieri della locale Stazione, in servizio preventivo di controllo del territorio, hanno tratto in arresto, per evasione, un 30enne del luogo agli arresti domiciliari in quella località, colto dai militari all'interno di un bar mentre stava consumando un superalcolico. L'arrestato era sottoposto a misura cautelare, in quel centro, per il reato di tentata rapina aggravata, a seguito del suo arresto per fatti accaduti in Sabaudia il giorno 11 dicembre, quando entrato all'interno di un esercizio commerciale, con la minaccia di un coltello, ha cercato di farsi consegnare dal titolare, un cittadino indiano residente nel luogo, la somma di danaro custodita nella cassa. Lo stesso, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Terracina, in attesa del rito direttissimo, previsto per la mattinata di oggi.