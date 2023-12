Attimi di apprensione e paura mercoledì mattina a Priverno durante il mercato settimanale del mercoledì. Uno degli ambulanti che abitualmente espongono, ha avuto un malore mentre era seduto sul muretto di via Cesare Battisti, a strapiombo davanti all'ex scuola media Fratelli Cervi ed è finito di sotto tra le auto e il muretto stesso.

Immediatamente è calato il gelo tra i presenti e altrettanto immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto si sono precipitati gli uomini del vicino comando della Polizia Municipale, i Carabinieri della Locale Stazione, i Vigili del Fuoco, e il personale del 118 dell'ambulanza e dell'auto medica. Nonostante la caduta da altezza considerevole, l'uomo era comunque vigile.

I Vigili del Fuoco hanno spostato a braccio un auto parcheggiata per liberare l'accesso verso il ferito e una volta che lo hanno raggiunto, con cura e seguendo tutte le procedure del caso, lo hanno ancorato alla lettiga e riportato a centro carreggiata per consegnarlo ai sanitari che gli hanno prestato le prime cure del caso prima di caricarlo sull'ambulanza.

Vista la dinamica della caduta e la probabile presenza di fratture, lo stesso personale medico ha deciso che fosse meglio trasportarlo in ospedale nel minor tempo possibile. Per questo motivo è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza che è scesa nel giro di pochi minuti, proveniente da Latina, sul terreno di gioco dello stadio D'Annibale in zona San Lorenzo. Da lì l'uomo, che è di Priverno, nonché uno degli spuntisti storici del mercato locale, è stato trasportato al Pronto Soccorso del Santa Maria Goretti dove è stato sottoposto a tutti gli approfondimenti del caso.

Ne avrà per un po' per via delle contusioni e delle fratture riportate, ma non è in pericolo di vita. La sua caduta da quel muretto, riapre però la polemica circa la mancanza delle balaustre lamentata già in passato come oggi lì come lungo la passeggiata di via Matteotti dove sono successi incidenti simili in passato. Ciò nonostante gli ingenti lavori di restyling della passeggiata lungo tutta via Matteotti, conclusi nei mesi scorsi ma che purtroppo non hanno riguardato via Battisti.