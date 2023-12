Erano violenze e minacce che avevano un certo peso quelle pronunciate nei confronti di un ventiduenne, che non riusciva a onorare un debito di droga, da parte di Fabrizio Giovannelli detto Pabù, il ragazzo di 19 anni finito in carcere nei giorni scorsi in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari Mario La Rosa sulla base del grave quadro indiziario ricostruito dalle indagini dei Carabinieri, per reati che vanno dalla tentata estorsione al sequestro di persona, passando per lo spaccio e appunto le violenze e le minacce aggravate.

A rendere pesanti le frasi pronunciate dal giovane indagato è infatti il contesto criminale nel quale è cresciuto, quello della famiglia Travali: sua madre è Vera, sorella di Angelo e Salvatore, da diversi anni compagna di Francesco Viola, a sua volta partecipe dell'organizzazione criminale e già condannato con rito abbreviato nel processo Reset che contesta a tutti loro l'aggravante del metodo mafioso, mentre il padre è Antonio, un ex affiliato dello stesso sodalizio.

Il sequestro di persona si era consumato a fine novembre in un condominio di viale Nervi dove vivono sia gli indagati che la parte offesa. Per recuperare i soldi di una partita di 50 grammi di hascisc non pagata dal cliente ventiduenne, il giovane rampollo della famiglia Travali si sarebbe fatto aiutare da un altro condomino, un uomo di 36 anni che quella notte era stato arrestato per rapina per avere sottratto il telefono cellulare alla vittima con l'intento di non consentirgli di contattare le forze di polizia.