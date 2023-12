Tragedia questa mattina intorno alle ore 10 alla Stazione Ferroviaria di Priverno Fossanova. Un uomo è morto mentre attraversava i binari dopo essere rimasto colpito dal treno in transito. La vittima è un cittadino extracomunitario, di cui le generalità sono ancora ignote e in via di identificazione.

Non è chiara al momento la dinamica dei fatti e tanto meno se l'accaduto possa essere derubricato come tragico incidente o come un atto volontario dell'uomo.

Sul posto 118 con ambulanza e auto medica di Priverno, Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Municipale di Priverno. Indagini in corso e prevedibili gravi ripercussioni sul traffico ferroviario. Questo messaggio informativo pubblicato in questi minuti dalla sezione infomobilità di Rfi:

"La circolazione è rallentata per l'investimento di una persona. Richiesto l'intervento dell'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla normativa vigente. I treni Intercity e Regionali possono registrare maggiori tempi di percorrenza fino a 40 minuti. Il treno IC 551 Roma Termini (9:26) - Reggio Calabria Centrale (17) oggi termina la corsa a Latina".



I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia: Treni Intercity instradati sul percorso alternativo tra Roma e Napoli via Cassino che oggi non fermano ad Aversa, Formia e Latina:

• IC 590 Salerno (8:58) - Milano Centrale (19:17)

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 727 Roma Termini (11:26) - Siracusa (22:38)

Seguono aggiornamenti".

La notizia integrale potrete trovarla nell'edizione di domani di Latina Oggi