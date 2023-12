Complesso ma riuscito intervento dei vigili del fuoco a Itri per recuperare un cavallo finito in un profondo fosso sulla collina di san Cristoforo, sulla dorsale a nord del paese, zone queste, dove sono posizionati diversi ripetitori per la ricezione del segnale televisivo. L'operazione ha richiesto l'indispensabile supporto dell'elicottero "Drago" partito da Ciampino e, soprattutto, l'abilità professionale dei vigili che hanno dovuto operare in uno spazio molto stretto dove non è stato semplice imbragare il quadrupede prima di riportarlo sull'area pianeggiante. Gli operatori hanno lavorato per un paio d'ore, a partire dalle 14 e l'unico elemento positivo che ne ha supportato l'azione è stata la mancanza di pioggia e la luminosità, a differenza di altre situazioni analoghe che si sono verificate sempre a Itri e che hanno viso i vigili del fuoco doversi districare tra dirupi taglienti e le ombre del crepuscolo. Comprensibile la grata soddisfazione del proprietario del cavallo che mai sarebbe riuscito a recuperarlo senza l'apporto del personale esperto. Per l'animale si è poi reso necessario un meticoloso controllo veterinario per verificarne le condizioni di salute.